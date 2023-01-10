Аналитик Джиоев заявил о возможном ослаблении доллара до 65 рублей

Отечественная валюта может укрепиться по отношению к доллару до 65 рублей, а изменения курса в последние дни – нормальное явление для послепраздничных торгов. Об этом «Ленте.ру» заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«В понедельник рубль укреплялся почти на 3,5 процента, а пара доллар-рубль уходила ниже 70. Инструмент, таким образом, вернулся к верхней границе известного рынку диапазона 65-70 рублей, что вполне логичного с позиции параметров платежного баланса», — отметил Джиоев.

По его словам, рубль кажется в указанном диапазоне, если будет соблюден баланс экспорта и импорта, который есть сейчас. То есть счет у производимых операций должен быть на профиците.

Он добавил, что волатильность курсов всегда была обыденным явлением для торгов, которые начинаются после праздников.

9 января эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что до начала закупок Центробанком валюты в рамках бюджетного правила возможно укрепление рубля к доллару. По его словам, в начале 2023 года курс рубля будет колебаться сильнее, чем с августа по ноябрь прошлого года.