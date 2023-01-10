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Черногория опубликовала список иностранцев, которые получили «почетное гражданство»

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Власти Черногории опубликовали имена свыше 1 тыс. иностранцев, которые получили «почетное гражданство» республики в период с 2008 по 2022 год. Об этом сообщило национальное телевидение RTCG.

По данным телеканала, в списках есть граждане из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, России, Саудовской Аравии, Узбекистана, с Украины и из ряда других стран. При этом имена россиян в списке фигурируют чаще всего в период 2021–2022 года и составляют почти половину перечня.

В публикации указали, что основной части получателей экономического гражданства «золотой паспорт» был выдан по запросу бывшего премьера Черногории Здравко Кривокапича.

Программа «экономического гражданства» была запущена в Черногории в 2019 году. Тогда власти рассчитывали реализовать около 2 тыс. паспортов, получив с этого €4,8 млрд. Но желающих приобрести гражданство страны было очень мало, а власти Евросоюза многократно требовали закрыть эту программу.

9 января «Коммерсантъ» писал, что российские власти определили требования к иностранцам, которые хотят получить вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции. Одним из вариантов получения ВНЖ в России является вложение от 15 млн рублей в социально значимые проекты регионов или 30 млн рублей — в капитал российского юрлица.

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