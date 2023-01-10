Рублевые вклады стали самым доходным инструментом по итогам 2022 года

Вклады в рублях показали самую большую доходность среди популярных активов при консервативной стратегии инвестирования по итогам прошлого года. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные исследования FinExpertiza.

В публикации отметили, что при открытии вклада на 100 тыс. рублей в начале года россиянин мог получить доход в размере 7,7 тыс. рублей по итогам года. Если бы вложения происходили в корпоративные облигации, то доход составил бы 7,2 тыс. рублей, а при вложениях в облигации федерального займа (ОФЗ) прибыль была бы всего 3,2 тыс. рублей.

В исследовании указали, что другие популярные инструменты вообще показали отрицательную доходность по итогам прошлого года. Например, покупая российские акции, инвестор бы потерял 39,2% своих средств. Тоже само касается и вложений в зарубежные ценные бумаги. В этом случае, при вложении 100 тыс. рублей было бы потеряно 23,4 тыс. рублей с учетом разницы курса.

Эксперты рынка посчитали, что депозит, скорее всего, не будет так привлекателен в 2023 году. Однако вложения в долговой рынок могут стать хорошей альтернативой. Также можно рассмотреть вариант приобретения подешевевших акций ряда банков и ритейлеров.

8 января экономист Александр Баранов заявил, что в 2023 году лучше всего хранить свои сбережения в рублях, так как приобретение валют недружественных стран нецелесообразно из-за их возможного падения и очередных санкций.