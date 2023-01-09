Экс-советник Кучмы Соскин: режим Зеленского падет при выявлении коррупции в помощи Киеву

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале, что режиму нынешнего президента страны Владимира Зеленского придет конец, если в оказываемой Киеву помощи от США обнаружат коррупционную составляющую.

«Негласное поставлено условие этому Маккарти, что он должен <…> серьезнейшим образом разбираться с этими деньгами, которые были даны Украине, и нет ли там коррупционной составляющей, то есть денег, которые пошли на отмывание и потом вернулись через сына Байдена Байдену и Демпартии», — сказал Соскин.

По его словам, если выяснится, что коррупция в данном случае имела место, то «режиму Зеленского придет полный (конец. — «Газета.Ru»)».

22 декабря лидер республиканской фракции в палате представителей конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти, назначенный затем спикером этой палаты, заявил, что будет настаивать на отчетности за переданные Украине средства.