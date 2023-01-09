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Bloomberg: американский банк Goldman Sachs сократит 3200 сотрудников

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Brendan McDermid/Reuters

Американский банк Goldman Sachs в середине этой недели начнет кампанию по увольнению 3200 сотрудников, более половины из которых работают в ключевых подразделениях. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, это один из самых масштабных раундов сокращения сотрудников, он вызван экономическим спадом. Последний раз сокращения подобных масштабов проходили в банке Lehman Brothers в 2008 году, тогда были уволены три тысячи человек.

В публикации говорится, что еще один американский банк — Morgan Stanley — также приступил к сокращениям и собирается уволить две тысячи работников.

Руководитель Goldman Sachs Дэвид Соломон в июле 2022 года заявил, что в ближайшие два года экономика США может столкнуться с рецессией. Аналитики того же Goldman Sachs, подчиненные Соломона, выступают с более консервативными оценками. По их расчетам, рецессия может наступить в ближайшие 24 месяца с вероятностью 50%. Однако пессимистичные взгляды банкира разделяются и другими важными финансовыми игроками. К примеру, сотрудник Wells Fargo Securities Марк Мэйо утверждает, что фондовый рынок сталкивается с крупнейшим спадом за последние полвека.

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