Финансист Миронюк допустил, что доллар до февраля будет стоить дешевле 70 рублей

До начала закупок Центробанком валюты в рамках бюджетного правила возможно укрепление рубля к доллару. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

В ходе первых после праздников торгов Мосбиржи курс доллара опускался до 69,99 руб., теряя на 12:35 мск 2,95%.

«До момента начала покупок валюты ЦБ в рамках бюджетного правила в интересах Минфина рубль сформирует волатильный диапазон. При этом возможно как укрепление ниже 70 руб. за доллар, так и тестирование локального максимума пары USD/RUВ – 72,91 руб. за доллар. Пока нет точной даты закупок валюты ЦБ, но скорее всего регулятор начнет это делать в феврале 2023 года», — рассказал Миронюк.

По его словам, в начале 2023 года курс рубля будет колебаться сильнее, чем с августа по ноябрь прошлого года.

«Первая полноценная сессия 9 января, на которой большинство участников рынка вернулась к торгам, показала, что рубль будет колебаться по отношению к доллару, евро и юаню. Волатильность, вероятно, будет выше, чем в период с августа по ноябрь 2022 года. Для участников рынка важным триггером станет динамика торгового и платежного балансов. Опережающими индикаторами выступают расширившийся до 38% спред Brent к Urals при относительно стабильной цене Brent и данные о динамике экспорта энергоносителей», — отметил Миронюк.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что экспорт газа по итогам 2022 года снизится примерно на четверть, а агентство Bloomberg сообщало о снижении объемов морского экспорта российской нефти в 2 раза в конце года, что связывалось в том числе с погодными условиями.

«Публикация ЦБ оценки основных показателей платежного баланса за январь-декабрь 2022 года подтвердит или опровергнет этот тренд. Это станет важным триггером для дальнейшей динамики рубля», — считает Миронюк.