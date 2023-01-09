Курс доллара на Мосбирже упал ниже 70 рублей, евро — ниже 75 рублей

Курс доллара упал ниже психологической отметки 70 рублей, евро опустился ниже 75 рублей. Валюты вернулись к тем уровням, с которых они начинали 2023 год. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами завтра на 12:42 (мск) упал на 2,35 рубля, до 69,77 рубля. Европейская валюта подешевела на 1,22 рубля, до 74,95 рубля.

Ранее глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет заявила, что рубль в течение 2023 года будет находиться на уровне 75 рублей за доллар. Это, по ее словам, близко к показателям баланса для экономики России.

До этого экономист Александр Баранов заявил, что в 2023 году россиянам лучше хранить сбережения в рублях, так как приобретение валют недружественных стран нецелесообразно из-за их возможного падения и очередных санкций. Баранов также отметил, что на сбережения можно приобрести недвижимость, «которая всегда рентабельна».

По словам Баранова, в 2023 году Российская Федерация продолжит курс по отказу от американской валюты.