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Цены на газ в Европе превысили $800 за тысячу кубометров

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Jean-Francois Badias/AP

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник, 9 января, увеличились на 7%, превысив $800 за тысячу кубометров. На это указывают данные лондонской биржи ICE.

При этом февральские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF показали отметку в $773,6 за тысячу кубометров (+2%).По состоянию на 10.31 мск газ стоил $811,4 (+7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены по состоянию на 6 января – $758,5 за тысячу кубометров.

Накануне издание «Коммерсантъ» сообщало, что в начале 2023 года цены на газ в Европе, на фоне достаточно теплой погоды, опустились до отметки в $780 за тысячу кубометров. Это самый низкий показатель за последний год и в пять раз меньше, чем пиковая стоимость газа в августе 2022 года.

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