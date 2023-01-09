В Бразилии усилили защиту нефтяных заводов из-за угрозы антиправительственных акций

Бразильская национальная нефтегазовая компания Petrobras увеличила охрану своих нефтеперерабатывающих заводов после информации о возможных протестах с перекрытиями подъездных путей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление нового главы компании, сенатора Жан-Поля Пратеса, назначение которого анонсировал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Пор словам Пратеса, для защиты предприятий задействованы службы безопасности компании и правоохранительные органы. При необходимости профильные службы будут вносить изменения в планы оперативного реагирования.

Ранее Лула да Силва объявил до конца января в бразильской столице Бразилиа режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками.

8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах, захватили здание конгресса в столице.

В ноябре протестующие в Бразилии заблокировали дороги, а водители грузовиков угрожают новой забастовкой для поддержки уходящего президента Жаира Болсонару.

Многочисленные протестные акции сторонников действующего президента Бразилии Жаира Болсонару проходят по всей стране.