Производители электроники попросили поднять пошлины на зарубежную светотехнику на 10–15%

Российские производители электроники попросили правительство поднять ввозные пошлины на зарубежную светотехнику и компоненты для нее на 10–15% ради стимулирования спроса на отечественные компоненты. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо гендиректора «Консорциума Светотехника» Ольги Грековой директору департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрию Плясунову.

В документе указали, что необходимо повысить ввозные таможенные пошлины на импортную светотехническую продукцию и компоненты для светотехники в среднем на 10–15%. Например, пошлины на импортные светодиодные лампы могут вырасти с нуля до 5%, а на пластмассовые люстры — с 12% до 20%. Всего же в списке 106 позиций.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что рост пошлин на импортные компоненты светотехники действительно может спровоцировать рост спроса на отечественные компоненты. Кроме того, отечественные производители получают сертификат, который дает преимущества и преференции при госзакупках.

Однако некоторые участники рынка указали на то, что рост пошлин, если и случится, будет запоздалой мерой, которая спровоцирует рост цен. Кроме того, с вводом пошлин может начаться торговая война с евразийскими странами.

4 января председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает упрощенный порядок ввоза электронных устройств на территорию страны еще на один год — до конца 2023 года. Отмечается, что мера позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке на фоне санкций.