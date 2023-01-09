Курс юаня на Мосбирже превысил 10,5 рубля впервые с 11 мая 2022 года

Курс юаня к рублю в ходе валютных торгов Московской биржи превысил 10,5 руб. впервые с 11 мая 2022 года, следует из данных торгов.

Согласно данным на 7:17 мск, китайская валюта росла на 7,3 коп., до 10,51 руб. К 7:23 мск юань растет на 8,8 коп., до 10,525 руб.

Ранее стало известно, что Народный банк Китая (Центробанк) повысил в понедельник, 9 января, курс юаня на 647 пунктов, до 6,8265 юаня за доллар. Это максимальное значение с 22 августа 2022 года.

До этого ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что инвестиции в китайский юань, который замминистра финансов Алексей Моисеев назвал ключевой альтернативой доллару или евро, обладают определенными рисками. Первая опасность в том, что в России пока нет полноценной инфраструктуры для работы с юанем. Второй проблемой, по его словам, является сильная зарегулированность китайской валюты.