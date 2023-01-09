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Белоруссия выплатит около $800 млн по еврооблигациям в феврале 2023 года

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Global Look Press

Белоруссия в феврале 2023 года собирается выплатить около $800 млн по еврооблигациям, при этом с их погашением есть определенные проблемы. Об этом заявил первый заместитель министра финансов страны Дмитрий Кийко, передает РИА Новости.

«С погашением еврооблигаций существуют некоторые проблемы, в частности введенные санкции в отношении Республики Беларусь касательно Национального банка, который является платежным агентом правительства», — отметил Кийко.

По его словам, на фоне ограничений правительство Белоруссии совместно с Национальным банком решило выплачивать еврооблигации в белорусских рублях.

Он добавил, что выплаты получат только те инвесторы, которые смогут подтвердить владение еврооблигациями.

В конце июля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что признание рейтинговыми агентствами дефолта по еврооблигациям Белоруссии не имеет значения для Минска. По его словам, Минск готов выполнять свои обязательства перед внешними кредиторами.

За несколько дней до этого международное рейтинговое агентство Moody's объявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Сообщалось, что Минск 13 июля должен был выплатить $22,9 млн по десятилетним еврооблигациям Belarus-27, но Минфин республики провел платеж в национальной валюте и держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.

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