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Саудовская Аравия заняла шестое место в рейтинге инвестиционных фондов мира

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Государственный суверенный фонд Саудовской Аравии достиг шестого места в рейтинге крупнейших суверенных фондов мира, чьи активы составили $607,42 млрд к концу 2022 года. Об этом сообщает портал Alborsaa.

В публикации отметили, что по стратегии Госфонда Саудовской Аравии размер активов должен вырасти в два раза и составить не менее $1,06 трлн к 2025 году. При этом к 2030 году, по планам, этот показатель должен увеличиться уже до $2,7 трлн.

Первое место рейтинга досталось Китайской инвестиционной корпорации, чьи активы составили $1,35 трлн. По сравнению с сентябрем 2021 года активы фонда выросли на $129 млрд. А вот Норвегия опустилась на вторую строчку с показателями в $1,13 трлн. За указанный период активы уменьшились на $133 млрд.

При этом совокупный объем активов суверенных фондов благосостояния в мире к сентябрю 2022 года составил $10,12 трлн, в то время как в сентябре 2021 года он был на уровне $10,3 трлн.

В конце ноября глава минэнерго Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сообщил, что Саудовская Аравия собралась вложить не менее $769 млрд в энергетические проекты. По его словам, потребуется вложение инвестиций в размере 260 млрд риалов ($69 млрд) в ближайшие 10 лет, чтобы реализовать три четверти от всех проектов.

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