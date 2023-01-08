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Глава Eni заявил о необходимости в создании «энергетической оси» между Европой и Африкой

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Depositphotos

Необходимо создать энергетическую ось между Европой и Африкой для замещения поставок энергоносителей из России. Об этом в интервью Financial Times заявил гендиректор итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци.

«Более тесное сотрудничество с Африкой позволит Европе создать энергетическую ось юг-север, которая соединит эти два континента. В вопросе замещения российской энергии ЕС нужно обратить внимание на Африку, а не на США. У нас нет энергии, а у них есть. У нас есть крупная промышленность, им надо ее развивать. Существует сильная взаимодополняемость», — отметил Дескальци.

По его словам, именно Африка стала основным выбором компании Eni в 2022 году в вопросе замещения 20 млрд кубометров газа из России. Поэтому успех сделок, в частности, состоялся благодаря тому, что Eni «много инвестировала в Африку в то время, когда другие страны этого не делали.

Он добавил, что доходы от новых нефтегазовых проектов помогут африканским странам вложить средства в проекты чистой энергии. При этом в публикации отметили, что Eni не является единственной компанией, которая вкладывает средства в Африку. Речь идет о британской BP, которая в ноябре подписала соглашение об изучении возможности разработки экологически чистого водорода для экспорта.

24 декабря на сайте организации сообщалось, что Eni запланировала строительство в Конго второй плавучей установки по производству сжиженного природного газа (СПГ) на 2,4 млн тонн в год.

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