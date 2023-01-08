Аналитик Скрябин предрек снижение скидки на нефть из России в первые месяцы 2023 года

Определенная скидка на нефть из России, которая в ноябре снова выросла, будет снижаться в первые несколько месяцев 2023 года на фоне адаптации участников рынка к эмбарго и ценовому потолку. Об этом РИА Новости заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Мы думаем, что по аналогии с текущим годом, по мере адаптации участников рынка к работе в условиях эмбарго, дисконт будет сокращаться в течение следующих нескольких месяцев», — отметил Скрябин.

По его словам, в предыдущие годы скидка на российскую нефть была на уровне $1-2. Однако в 2022 году из-за множества санкций и ограничений она составила около $22, а на пике достигала $35 за баррель.

По данным Минфина, в декабре скидка на нефть из России достигала 38%, а в абсолютном выражении она была ниже прежних максимумов — около $30,1 за баррель. Увеличение разрыва между показателями произошло из-за введения санкций на российскую нефть, что усложнило поставки.

5 января агентство Bloomberg со ссылкой на данные о перемещении судов сообщило, что экспорт российской нефти в декабре 2022 года упал до минимума с начала года. Отмечается, что морские поставки сырья из России упали на 117 тыс. баррелей в сутки, до 2,615 млн баррелей в сутки в среднем за четыре недели.