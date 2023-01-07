В Союзе российских пивоваров оценили идею о продаже пива по лицензии фразой «Боливар не выдержит двоих»

Лицензирование пива для продажи в рознице никак не повлияет на рынок и на стоимости напитков. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман, комментируя заявление депутата Султана Хамзаева о подготовке законопроекта, согласно которому может быть введен запрет на продажу пива без лицензии. Также, по словам Бримана, пивоваренные производства уже автоматически передают данные в Единую госсистему по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС).

«На пивоваренных производствах стоят системы учета и объемные, и штучные, по производству все данные в автоматическом режиме в систему ЕГАИС передаются. Я не думаю вообще, что это приведет к какому-то улучшению с точки зрения регулирования продаж пива. Эта инициатива на рынок никак не повлияет, на цену тоже никак не повлияет, она увеличит расходы продавцов в рознице на дополнительную лицензию. Пиво и на сегодняшний момент хороший донор и дойная корова для ретейла, потому что наценки на пиво в ретейле на сегодняшний момент колеблются в среднем от 40 до 60%, поэтому уже более чем хорошая доходность на этой территории. Я не думаю, что сейчас тот момент, когда нужно создавать какие-то прецеденты, чтобы увеличивать нагрузку на бизнес. Даже если это небольшая нагрузка», — сказал он.

По словам Бримана, дополнительное налогообложение производителей пивных напитков приводит к усложнению всех систем.

«Есть хорошая такая фраза «Боливар не выдержит двоих». Мы много раз уже говорили, что надо как-то остановиться. Либо система ЕГАИС, либо маркировка, а теперь еще и депутат предлагает ввести лицензирование розничных продаж. Всякий раз хочется заметить, что, если речь идет о дополнительном налогообложении, давайте мы лучше увеличим еще акциз на рубль, как говорится, и обойдемся без дополнительных мер регулирования, которые, к сожалению, приведут к усложнению всех систем», — пояснил он.

Бриман добавил, что на российском рынке нет контрафактного пива, так как производить его под другим названием коммерчески невыгодно.

«Говорить о контрафактном пиве вообще глупо, контрафактного пива на рынке фактически нет, это уже давно доказано всеми. Пиво — очень сложный технологический продукт, производить его как пиво и называть другим именем объективно коммерчески невыгодно», — заключил он.

7 января депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил, что в период весенней сессии в Госдуму планируется внести законопроект об обязательном подключении продавцов пивных напитков к Единой госсистеме по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии. По словам депутата, после включения данных продуктов в систему ЕГАИС магазины не смогут торговать ими без лицензии. Все пиво будет учтено, и это значительно уменьшит долю контрафакта, доля которого в отрасли сейчас составляет не менее 30%, заявил Хамзаев.