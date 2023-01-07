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Bloomberg: Минфин США предостерег зарубежные банки от санкционных «перегибов»

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Global Look Press

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон в январе посетит банки в нескольких американских штатах, чтобы предостеречь их руководство от слишком жестких шагов по соблюдению санкционных предписаний. Причиной подобного шага стала «чрезмерная осторожность» ряда местных финансовых организаций в связи с опасениями касательно возможных нарушений ограничительных требований, сообщает Bloomberg.

В последнее время клиенты некоторых американских банков начали сталкиваться с отказами в обслуживании. Подобным образом финансовые организации стремятся снизить риски, уточняется в статье.

«Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, отправится в Сиэтл, Сан-Франциско и Сан-Диего в этом месяце, чтобы предупредить банки против чрезмерного соблюдения, такого как отключение людей от услуг из-за опасений столкнуться с санкциями», — говорится в материале.

Банкам, нарушившим санкционные предписания, грозят крупные штрафы. Однако в связи с участившимися случаями банковских отказов в обслуживании некоторые клиенты могут вынужденно заинтересоваться нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельностью. Этих рисков необходимо избежать в обозримом будущем, пояснил Нельсон.

22 декабря Минфин США объявил о новых санкциях против 10 российских компаний. В число фирм, попавших под ограничения американского ведомства, вошли: НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема «Агат», АО «Морские навигационные системы» и другие.

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