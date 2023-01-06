Shell ожидает $2,4 млрд убытков в 2022 году из-за налогов на сверхприбыль энергокомпаний

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell ожидает в 2022 году получить приблизительно $2,4 млрд убытков из-за введения в Великобритании и Евросоюзе (ЕС) налогов на сверхприбыль энергетических компаний. Информация об этом следует из отчетности Shell.

«Убытки за четвертый квартал 2022 года, связанные с недавно объявленными дополнительными налогами в ЕС (взнос солидарности) и увеличенным налогом на прибыль в Великобритании, ожидаются в размере около 2 миллиардов долларов», — сказано в сообщении.

В финансовом отчете за третий квартал (июль — сентябрь) предприятие сообщало, что в связи с налогом на сверхприбыль в Великобритании получила убытки в размере $361 млн.

В ноябре министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил о продлении на территории Соединенного Королевства действия налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний до 2028 года и увеличении его ставки с 25% до 35% с 1 января 2023 года.

В первой половине сентября стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) введет «взносы солидарности» для сырьевых компаний, получающих сверхприбыль от роста цен на энергоносители. Мера вступила в силу с 1 декабря 2022 года. Для компаний, работающих с энергоресурсами, установили взнос с части дохода, которая превышает 20% от среднегодовой налогооблагаемой прибыли.

В конце декабря газета Financial Times сообщила, что американская компания Exxon Mobil подала в суд на Евросоюз (ЕС) после того, как Брюссель ввел налог на сверхприбыль для энергокомпаний, поставляющих ископаемое топливо.