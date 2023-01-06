Со зданий McDonald's в Казахстане снимают логотипы

Рабочие начали убирать логотипы McDonald's со зданий ресторанов, работавших под этим брендом в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

Работник одного из ресторанов сети рассказал корреспонденту агентства, что работа может продолжиться уже в этом месяце, возможно, «в режиме no name, как в Белоруссии».

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений поставок.

«Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в поставках», — говорится в сообщении компании на официальном сайте.

В релизе говорится, что рестораны будут открыты под новым названием. Дополнительная информация о сроках открытия будет опубликована позже.