Минфин назвал среднюю цену российской нефти в 2022 году

Средняя цена нефти Urals в 2022 году составила $76,09 за баррель. Об этом Минфин России сообщил в своем Telegram-канале.

В министерстве добавили, что «средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере $50,47 за баррель, что в 1,44 раза ниже, чем в декабре 2021 года ($72,71 за баррель)».

Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило, что нефтепродукты, которые были произведены в России, не попадут под действие лимита цен, если они прошли «существенную переработку» в другой стране.

Согласно инструкции ведомства, потолок цен актуален «с момента начала морской перевозки до первой продажи нефтепродуктов на суше в юрисдикции, отличной от Российской Федерации». При этом ограничение вновь будет действовать, когда после прохождения таможенного контроля нефтепродукты будут вывезены оттуда по воде.

Подчеркивается, что при прохождении «значительной переработки в юрисдикции, отличной от РФ» ограничение цены к ним применяться не будет.