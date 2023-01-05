Россиянам напомнили, что за подарки дороже 4 тыс. руб. необходимо платить налог

Подарки дороже 4 тыс. руб. облагаются налогом на территории России. Об этом напомнили доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова и член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко в беседе с агентством Ura.ru.

В случае, если подарок сотруднику дарит работодатель, ему необходимо самому рассчитать и удержать налог в 13% из ближайшей зарплаты работника. При этом, чтобы подарок не расценивали, как взятку, нужно оформить у нотариуса специальный договор дарения.

Бондаренко добавила, что в соответствии со статьей 217 пункта 28 Налогового кодекса России подарки от организаций не облагаются налогом в сумме до 4 000 руб.

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