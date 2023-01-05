Rzeczpospolita: мелкие магазины в Польше закрываются из-за высокой инфляции и конкуренции

В Польше мелкие магазины массово закрываются из-за высокой инфляции, рост затрат и конкуренции крупных торговых сетей. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

«За год с польского рынка пропало около четырех тысяч магазинов. В ближайшие месяцы может быть еще хуже», — сказал представитель социологической лаборатории Dun & Bradstreet Томаш Стажик.

«Еще большее значение имеют очень быстрорастущие расходы на содержание стационарных пунктов, где часто повышение цен на энергоносители и газ достигает нескольких сотен процентов. Кроме того, растут цены на продукцию, что не позволяет увеличить продажи», — отметила заведующая кафедрой маркетинга Академии Леона Козьминьского Йоланта Ткачик.

Ранее издание Fakt сообщало, что жители Польши из-за высоких цен «стали охотиться за скидками» и покупать товары с истекающим сроком годности. В публикации говорилось, что в магазине нет ни одного товара, который бы не стал дороже за последнее время. По информации издания, поляки волнуются, что они вынужденно должны будут отказаться от некоторых продуктов, если ситуация не улучшится.

7 декабря 2022 года портал Interia, ссылаясь на Бюро кредитной информации, сообщал, что жители Польши стали испытывать проблемы с выплатами ипотечных кредитов на фоне снижения доходов, отчего дефолты по ипотеке бьют рекорды каждый месяц.