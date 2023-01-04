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«Газпром» сократил суточную прокачку газа через территорию Украины на 10%

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

«Газпром» сократил объем суточной прокачки газа через территорию Украины на 10%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно информации пресс-службы, объем суточного транзита снизился с 42,2 млн до 37,8 млн куб. м. Издание добавляет, что в «Газпроме» не назвали причин снижения транзита.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 37,8 млн кубометров на 4 января», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что газ из России для Молдавии в январе может подорожать до $1 230 за одну тысячу кубометров. Такую оценку дал председатель правления энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Молдовагаз» предупредил жителей Молдавии, что им не стоит ожидать снижения тарифов на газ после семикратного роста за год.

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