SuperJob: ладящие с родителями мужчины зарабатывают больше

Молодые мужчины, у которых установились хорошие отношения с родителями, зарабатывают больше, чем те, кто с родителями не ладит. Такие данные исследования представил сервис SuperJob, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Согласно опросу, юноши, которые зарабатывают от 50 тыс. руб. в месяц, говорят о взаимопонимании с родителями чаще, чем те, кто зарабатывает меньше.

Девушки с зарплатой от 50 тыс. руб., напротив, чаще говорят о том, что родители их не понимают.

Также, по данным исследования, двое из трех родителей, примерно поровну матерей и отцов, выразили уверенность, что одинаково хорошо понимают и сыновей, и дочерей. 45% мужчин полагают, что оба родителя понимают их. Каждая третья участница опроса сообщила об одинаковой степени взаимопонимания и с матерью, и с отцом.

В опросе приняли участие 1600 родителей разнополых детей и 1600 россиян в возрасте от 18 до 25 лет 25 лет из полных семей.

На этой неделе сервис Работа.ру рассказал, сколько россиян в 2023 году планируют сменить место работы, а сколько хотели бы поменять сферу деятельности.

В конце декабря директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев сообщил, что заработная плата в 2023 году будет расти в IT, строительной отрасли, в транспортной сфере и у менеджеров среднего звена.