В Венгрии предрекли финансовый крах крупнейших бизнесменов Украины из-за конфликта

Украинские миллиардеры могут лишиться своего состояния из-за вооруженного конфликта, развернувшегося в стране. Об этом пишет венгерская газета Magyar Nemzet, комментируя данные журнала Forbes, по которым общее состояние 20 самых богатых украинцев снизилось за прошлый год на $20 млрд, то есть практически в два раза.

Издание показало таблицу с указанием активов крупных украинских предпринимателей. Из нее следует, что состояние Рината Ахметова упало с февраля по декабрь 2022 года с $13,7 млрд до $4,3 млрд, Виктора Пинчука — с $2,6 млрд до $2 млрд, Вадима Новинского — с $3,5 млрд до $1,3 млрд, Игоря Коломойского — с $1,8 млрд до $1 млрд, а бывшего президента Украины Петра Порошенко — с $1,6 млрд до $700 млн.

В марте Forbes писало, что украинские олигархи и крупные бизнесмены потеряли с начала специальной военной операции миллиарды долларов.