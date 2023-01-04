Российским пенсионерам напомнили о льготах по налогам

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев напомнил, что пенсионеры освобождаются от уплаты некоторых налогов.

В разговоре с «Прайм» эксперт уточнил, что пенсионеры обладают льготами или освобождениями по налогу на доходы физических лиц, по имущественным налогам.

Но если пенсионер занимается предпринимательством, то эти льготы не действуют.

При этом власти каждого региона имеют правд предоставлять дополнительные льготы для своих пенсионеров. Они имеют право увеличивать послабления по земельному налогу. Например, они способны расширить площадь участка, не попадающего под налогообложение.

Ранее в РАНХиГС предложили способы повысить пенсии в России. Ученые из РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок предупредили, что, если в ближайшие годы не будут разработаны меры реагирования на вызовы, стоящие перед российской пенсионной системой, то уровень пенсий в России может стать «социально неприемлемым».