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Датская Grundfos продает активы в РФ и Белоруссии местному руководству

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Датский производитель насосного оборудования Grundfos продает свои российские и белорусские активы местному руководству, передает ТАСС.

Отмечается, что сделка должна быть одобрена органами России, Дании и Европейского союза к концу первого квартала 2023 года.

Компания ушла из России и Белоруссии в августе 2022 года.

Ранее российское дочернее предприятие американской компании Yum! Restaurants (владелец бренда сети быстрого питания KFC) сменило название перед продажей.

Теперь ООО «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс» называется «Юнирест».

В октябре американская Yum! Brands подписала договор о продаже 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи — компании «Смарт Сервис» при условии ребрендинга и сохранения рабочих мест для всей российской команды. Тогда сообщалось, что сеть изменит название на Rostic's.

Всего в России работают около 1 тыс. ресторанов KFC, из них российская структура Yum! Brands управляет 70 заведениями, остальные работают по франшизе.

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