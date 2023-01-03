Экономист Кульбака заявил, что серьезной рецессии в мировой экономике не ожидается

Кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что в 2023 году в мире серьезной рецессии в экономике не ожидается, однако Россия может столкнуться с экономическими трудностями. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Глубокой и затяжной рецессии я не жду. Вероятность всегда существует, но она не очень высока», — сказал он.

По его словам, в мировой экономике возникнут серьезные проблемы, если рецессия одновременно произойдет в США и Китае. Кульбака отметил, что в случае экономического спада доллар начнет укрепляться, а валюты развивающихся стран будут вынуждены бороться с кризисом.

Кроме того, он добавил, что в этом году российскую экономику могут ожидать трудности, однако партнеры, с которыми РФ укрепляет отношения, будут расти.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявляла, что 2023 год для большей части мировой экономики станет тяжелым. Комментируя один из последних докладов МВФ, который прогнозирует «год потрясений», она говорила, что для мировой экономики новый год будет более тяжелый, чем предыдущий, поскольку темпы роста трех крупнейших экономик — США, ЕС и Китая — замедляются одновременно.

До этого эксперты Центра экономических и бизнес-исследований сообщали, что в 2023 году мировая экономика войдет в рецессию. По их мнению, она начнется со значительной вероятностью из-за повышения процентных ставок в качестве меры против выросшей инфляции.