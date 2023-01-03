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Россиян предупредили о новых правилах в доставке пенсий

Доцент РЭУ Лебединская рассказала о новых правилах доставки пенсий в России

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

С начала 2023 года в России вступили в силу поправки в «Правила выплаты пенсий». Как пояснила в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, новый порядок сделал получение пенсии намного удобнее.

Речь идет о пенсионерах, которые получают выплаты через «Почту России». Таких граждан в стране — около 10,4 миллиона.

Ранее у пенсионера была одна попытка получить деньги в назначенный день дома. Если их не заставили по месту жительства, им приходилось или идти лично на почту, или ждать следующего месяца.

Теперь это правило одного дня отменяется. Почтальон будет приходить как минимум три раза, заранее известив пенсионера о визите.

Ранее декан факультета права НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) Вадим Виноградов, который также является руководителем рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, рассказал о поэтапном росте пенсий в 2023 году,

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