Боррель заявил об отсутствии у ЕС аналогичных США возможностей госпомощи

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге раскритиковал закон США об инфляции, заявляя об отсутствии у ЕС возможностей по выделению бизнесу блока аналогичных государственных субсидий.

Он указал, что Соединенные Штаты в своем подходе в основном предусматривают государственные субсидии производителям, которые используют экологически чистые технологии в США. При этом американская норма не устанавливает выплаты за выбросы углерода в атмосферу, пояснил он.

«Подобные действия наносят ущерб европейским производителям в наших торговых отношениях и не соответствуют правилам ВТО», — подчеркнул Боррель, поясняя, что этот закон «основан на философии, совершенно отличной от той, которую мы предпочли».

По его словам, Евросоюз «не хочет и не может вступать в конкурентную борьбу на основе государственных субсидий» с США из опасений возникновения ущерба для мировой экономики.

«У ЕС нет финансовых возможностей, сравнимых с возможностями федерального государства в США, и принятие политики, аналогичной политике США на уровне государств-членов, может фрагментировать наш внутренний рынок», — добавил Боррель.

Представитель Евросоюза также рассказал, что европейские власти ведут активные переговоры с американскими коллегами по устранению различий в подходах.

Газета The Financial Times ранее писала, что план президента США Джо Байдена по созданию «зеленых инвестиций» может спровоцировать «поворот» бизнеса Европы в сторону Китая.