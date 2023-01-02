Глава Минэнерго Турции Донмез: контракты Турции и России по газу долгосрочные

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что контракты турецкой и российской сторон относительно поставок газа носят долгосрочный характер и учитывают мировые цены. Об этом сообщает TVnet.

«Мы имеем долгосрочные контракты с Россией. В силу рыночных моментов, я не могу обнародовать цену, но в них учитываются мировые цены и объемы», — сказал он.

Донмез отметил, что Турция не ищет альтернативные источники поставок газа, так как не присоединилась к антироссийским санкциям.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в настоящее время идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, как с турецкими коллегами, так и с другими возможными участниками из разных стран.

Решения по газовому хабу в Турции будут приняты в течение следующего года, подчеркнул вице-премьер.