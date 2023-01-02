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Bloomberg: газовый кризис в Европе может затянуться до 2030 года

Аналитик Cornwall Insight Чедвик предсказал сохранение газового кризиса до 2030 года

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Ведущий аналитик британской консалтинговой компании Cornwall Insight Мэттью Чедвик предрек сохранение высоких цен на газ в Европе как минимум до 2030 года. Об этом сообщает Bloomberg.

«Цены на газ останутся выше допандемических значений как минимум до 2030 года», — сказано в статье.

По мнению аналитика, рынку нужно время, чтобы приспособиться к перемене в динамике спроса и предложения в Европе.

В публикации говорится, что хотя поставки газа из РФ летом 2022 года приостанавливались, определенный объем топлива все же поступал, но в 2023 году трубопроводы, соединяющие Россию и Европу, скорее всего, будут закрыты.

В августе CNBC сообщал, что жители Британии едва сводят концы с концами из-за рекордной инфляции и подорожавшей электроэнергии.

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