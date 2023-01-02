Декан ВШЭ Виноградов рассказал о поэтапном повышении пенсий в 2023 году

Декан факультета права НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) Вадим Виноградов, который также является руководителем рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, рассказал о поэтапном росте пенсий в 2023 году, сообщает агентство »Прайм».

«Происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка», — рассказал Виноградов, комментируя объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд.

Он добавил, что все выплаты, услуги и обязательства будут исполнены в полном объеме. При этом для неработающих пенсионеров повышение выплат произойдет с 1 января, еще ряд выплат и компенсаций вырастут с 1 февраля, а перерасчет страховой пенсии запланирован на 1 апреля.

Отдельно будут повышены пенсии военных пенсионеров — с 1 октября.

Ранее была раскрыта сумма прожиточного минимума в Москве в 2023 году.