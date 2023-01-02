Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Декан ВШЭ Виноградов рассказал о поэтапном повышении пенсий в 2023 году

close
100%
РИА Новости

Декан факультета права НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) Вадим Виноградов, который также является руководителем рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, рассказал о поэтапном росте пенсий в 2023 году, сообщает агентство »Прайм».

«Происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка», — рассказал Виноградов, комментируя объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд.

Он добавил, что все выплаты, услуги и обязательства будут исполнены в полном объеме. При этом для неработающих пенсионеров повышение выплат произойдет с 1 января, еще ряд выплат и компенсаций вырастут с 1 февраля, а перерасчет страховой пенсии запланирован на 1 апреля.

Отдельно будут повышены пенсии военных пенсионеров — с 1 октября.

Ранее была раскрыта сумма прожиточного минимума в Москве в 2023 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть