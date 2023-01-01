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В Болгарии 1 января природный газ подорожал с €73 до €92

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Stoyan Nenov/Reuters

В Болгарии 1 января природный газ подорожал с €73 до €92. Об этом сообщила компания «Булгаргаз».

В ноябре Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) приняла предложение газового оператора «Булгаргаз» о снижении цен на топливо в два раза с ноября — c 233,36 лева (€116,5) за мегаватт-час до 123,01 лева (около €61,5).

Смягчить нагрузку на граждан удалось при помощи обеспечения поставок газа из трех различных источников. В частности, дешевый газ начал поступать из Азербайджана по запущенному межсистемному болгаро-греческому газопроводу.

В конце марта представитель правительства Болгарии Лена Бориславова заявила, что страна не будет платить за российский газ рублями.

Во второй половине мая глава болгарского Минэнерго Александр Николов заявил, что правительство Болгарии после отказа платить за российский газ в рублях задумалось о поспешности такого решения.

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