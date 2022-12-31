В аэропортах Москвы 31 декабря задержаны или отменены около 100 рейсов

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» из-за непогоды задержаны по меньшей мере 33 рейса и 64 отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По состоянию на 11:40 по московскому времени во «Внуково» задержаны девять рейсов и пять отменены; в «Домодедово» 16 рейсов задержаны и один отменен, а в «Шереметьево» задержаны восемь рейсов и 58 отменены.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег, гололедица и до +2°C.

По словам синоптика, в первую ночь 2023 года местами ожидается мокрый снег, температура будет плюсовой.

Ранее РБК сообщало, что в Росавиации решили прекратить публиковать оповещения о продлении ограничений на полеты из аэропортов юга и центральной части России. По информации источников РБК, данное решение приняли, так как такие сообщения почти не содержат полезную для граждан информацию.