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Эксперт Тимонин объяснил снижение цен на газ теплой погодой в Европе

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Консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин считает, что снижение биржевых цен на газ в Европе связано с теплой ветреной погодой, сообщает РИА Новости.

«Сокращение цен на газ в Европе обусловлено в первую очередь погодным фактором, играющим в настоящее время в пользу импортеров <...> Кроме того, понижающее давление на котировки оказывает высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ», — указал Тимонин.

По его словам, на данный момент европейские газохранилища имеют средний уровень заполненности в 83%.

Тимонин отметил однако, что данные факторы можно считать краткосрочными — остается актуальной проблема дефицита СПГ на мировом рынке и конкуренция за него между Европой и Азией. При этом проблемы дефицита и конкуренции останутся насущными и для 2023 года.

Ранее биржа ICE подсчитала, что средняя биржевая цена на газ в Европе в 2022 году составила $1260,8.

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