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Сунак признал, что проблемы в экономике Британии не закончатся в 2023 году

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Henry Nicholls/Pool/Reuters

Премьер-министр Британии Риши Сунак в видеообращении к гражданам страны заявил, что проблемы в экономике Британии не закончатся в 2023 году и будут накапливаться из-за конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

«Я не собираюсь делать вид, что все наши проблемы закончатся в новом году. Но 2023 год даст нам возможность продемонстрировать на мировой арене самое лучшее, что есть в Великобритании», — утверждает Сунак.

Британский премьер отметил, что для многих граждан страны уходящий год стал тяжелым во многом из-за высоких цен на электроэнергию, а также значительного роста инфляции.

Национальная статистическая служба Британии подсчитала, что годовая инфляция в Великобритании достигла 10,7%. Рост этого показателя был вызван санкционной войной, которую Запад объявил России, а также российским ответом на действия Запада.

Ранее министр труда и экономики Австрии Мартин Кохер допустил риск деиндустриализации Европы из-за цен на энергию.

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