ИКАР: Россия увеличила экспорт пшеничной муки более чем в три раза, до 875 тыс. тонн

По итогам 2022 года объемы экспорта российской пшеничной муки в зарубежные страны выросли в 3,3 раза. Суммарный показатель составил 875 тыс. тонн, хотя в 2021-м удалось вывезти только 259 тыс. тонн данной агропродукции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

«Россия, согласно предварительным данным, в 2022 году экспортировала рекордные 875 тыс. тонн пшеничной муки против 259 тыс. тонн в прошлом году (рост в 3,3 раза)», — говорится в материале.

На рост объемов экспорта российской пшеничной муки повлияли несколько факторов. Среди ключевых — высокая экспортная пошлина на пшеницу, что простимулировало увеличение вывоза в зарубежные страны продуктов переработки, а также снижение экспорта украинской агропродукции. В то же время за уходящий год сильно изменилась структура основных зарубежных потребителей российской пшеничной муки, указала заместитель генерального директора ИКАР Ирина Глазунова.

«Лидирующие позиции заняли Ирак с долей 21,7%, затем следуют Афганистан (16,9%) и Турция (10,5%). Если до 2021 года Ирак не входил в рейтинг крупных или даже средних покупателей муки из РФ, то в последние годы его доля возрастает <....> В 2021 году она занимала лишь 23-ю строчку в рейтинге импортеров муки из России, теперь вошла в топ-3», — заключила она.

14 декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что квота на экспорт зерна в зарубежные страны может вырасти в 2023 году при необходимости. По его словам, объемы собранного в этом году урожая позволят это сделать.