Цена нефти марки Brent выросла до $86 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года в ходе торгов выросла до $86 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что к 19:30 мск цена марки Brent впервые с 5 декабря выросла до $86 за баррель (на 1,78%). Позднее она замедлила свой рост до $85,97 за баррель.

При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2023 года поднялся в цене на 1,75% — до $80,95 за баррель.

Аналитики прогнозируют, что ряд определенных факторов, который влиял на рост нефтяных котировок в 2022 году, будет действовать и в 2023 году, но цена за баррель нефти не поднимется выше $110. По словам независимого финансового советника, директора проекта «Рост сбережений» Сергея Кикевича, после ведения ряда ограничений на нефть из России, поставки перешли на китайский и индийский рынок. Несмотря на то, что топливо в эти страны идет с определенной скидкой, России необходимо иметь надежных партнеров.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в свою очередь, полагает, что при сокращении добычи нефти Россией возникнет ситуация, когда мировые котировки на это топливо станут повышаться.