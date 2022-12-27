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Биржевые цены на газ в Европе впервые с 21 февраля опустились ниже $850 за тысячу кубов

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Hannibal Hanschke/Reuters

По данным лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером опустились ниже $850 за тысячу кубов впервые с 21 февраля, теряют 7%. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе – у отметки $882,1 за тысячу кубометров (–3%). Их стоимость по состоянию на 19:52 мск составляет $849,68 (-7%). 

Агентство подчеркивает, что данный показатель стал минимальным с 21 февраля. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы (в понедельник фьючерсы не торговались), – $909,5 за тысячу кубометров.

Ранее министр труда и экономики Австрии Мартин Кохер заявил в интервью Der Standard, что цены на энергоносители в странах ЕС со временем снизятся в связи с созданием новых элементов инфраструктуры по доставке углеводородов.

По его словам, «в идеале» у стран ЕС получится в краткосрочной перспективе смягчить развитие цен, после чего устранить причины их роста на уровне Европы.

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