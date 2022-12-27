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В АТОР рассказали о ценах на туры в теплые страны на Рождество

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ivankatrump/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Туроператоры предлагают россиянам различные варианты рождественских туров в теплые страны – от бюджетных в Турцию, ОАЭ и Египет до «приемлемых» по цене в Таиланд, Венесуэлу и на Шри-Ланку. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В ассортименте зарубежных туров на рождественские даты по юлианскому календарю (туры с захватом праздничной ночи с 6 на 7 января) есть много предложений для туристов с бюджетом на отдых в размере от 30-50 тыс. р. до 70-90 тыс. р. на человека», — указали в организации.

По данным АТОР, одним из самых недорогих оказались туры в Турцию, стоимость которых составляет от 45,6 тысячи рублей на двоих на 10 ночей с отелем 3*. Далее по доступности — Эмираты, минимальная цена по этому направлению составит 73 тысячи рублей на двоих за шесть ночей в отеле 3*. Кроме того, в той же ценовой категории – до 50-55 тысяч рублей на человека туры в Египет.

Недавний совместный опрос, проведенный компанией «Росгосстрах» и туроператором «Большая страна», показал, что самыми популярными туристическими направлениями у россиян в 2022 году стали Дагестан, Алтай, Карелия и Байкал. Выяснилось, что 53% граждан РФ отдали предпочтение внутреннему туризму, а каждый пятый признался, что раньше отдыхал только за рубежом.

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