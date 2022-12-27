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«Яндекс-недвижимость»: в Москве стало продаваться больше новостроек

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Объем выставленных на продажу новостроек в Новой Москве в ноябре 2022 года на 139% превысил показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «Яндекс-недвижимость».

По итогам предпоследнего месяца года объем выставленных на продажу новостроек в Троицком и Новомосковском округах совокупно составил 40,5% от общего объема предложения на рынке новостроек Москвы. Оставшиеся 59,5% пришлись на 10 округов, относящихся к Старой Москве, — административные округа столицы в границах МКАД и Зеленограда.

С августа по сентябрь объем предложения в Новой Москве вырос наиболее значительно – на 58%.

При этом при росте предложения на новостройки на них падает спрос. По Москве за год наблюдается снижение спроса на 23%, а в Новой Москве темпы сокращения составили 40%.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», с февраля по декабрь 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре и Казани снизилась средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры. Больше всего – в Москве и Санкт-Петербурге, на 15,7% и 12,5% соответственно. Об этом рассказали в федеральной риелторской компании «Этажи».

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