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Минсельхоз: рынок сахара в России стабилен и не требует установления потолка цен

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Creativ Studio Heinemann/Global Look Press

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что рынок сахара в России стабилен и не требует введения потолка цен. Об этом сообщает ТАСС.

«Внутренний рынок сахара стабилен и не требует дополнительного регулирования в виде установления потолка цен на этот продукт», — говорится в сообщении министерства.

Однако Минсельхоз может вмешаться в регулирование на продовольственном рынке при необходимости.

Ранее «Ведомости» писали, что в России производителей сахара могут вновь обязать зафиксировать цены. Новое соглашение с производителями сахара может ограничить цены на этот товар, если в первом квартале 2023 года его оптовая стоимость превысит 50–53 руб. за 1 кг.

Уточняется, что поводом для совещания стал резкий рост оптовой стоимости сахара с 19 по 25 декабря. Цена на этот продукт увеличилась на 10–15% в зависимости от производителя и региона. Стоимость сахара выросла из-за снижения курса рубля.

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