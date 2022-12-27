В РГУ нефти и газа объяснили, что найденное в Черном море месторождение не позволит Турции отказаться от газа из России

Проректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Александр Лобусев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что найденное Турцией в Черном море месторождение газа с запасом 58 миллиардов кубометров позволит покрыть стране только «местные нужды». Он отметил, что на закупку Турцией российского газа это не повлияет.

«58 миллиардов — мы в год в Европу по одной только ветке прокачивали примерно столько. В год. Поэтому тут говорить не о чем. Это только по одной ветке. На самом деле там в 4-5 раз больше мы прокачали. Это какие-то местные нужды, но не более того. Когда они выйдут на добычу, она не будет превышать 5-10% от запаса месторождения, то есть не более 5 миллиардов они будут добывать. Ну что такое 5 миллиардов? Это не очень много. Для нас по крайней мере никакой опасности по закупкам нет», — сказал он.

Российский «Газпром» до 2022-го поставлял в ФРГ только по газопроводу «Северный поток» примерно 55 млрд куб. м в год.



Лобусев уточнил, что месторождение газа, запасы которого оцениваются в 58 миллиардов кубометров, считается средним, однако для черноморского бассейна — это «достаточно прилично».

«58 миллиардов кубометров — переведите миллиарды в миллионы, и вы получите примерно 58 миллионов тонн условного топлива. То есть это среднее месторождение, ничего выдающегося, но для черноморского бассейна это достаточно прилично. Понятно, что это черноморская зона, принадлежащая Турции, то есть это юг Черного моря. Это шельф турецкий. Черноморский сам по себе бассейн, в общем-то, перспективен. У нас в Крыму есть месторождения, в Предкавказье, на Кавказе немножко, но это небольшие месторождения в основном. Для черноморского региона это вполне прилично», — пояснил он.

По словам Лобусева, для того, чтобы освоить новое месторождение, понадобятся миллиарды долларов или евро, но точные затраты зависят от того, есть ли в этом регионе развитая нефтяная инфраструктура.

«Любое освоение шельфовых месторождений — это очень большие вложения. Я просто не знаю, какова там глубина воды и какая будет конструкция. Разные варианты есть: плавучие добывающие вышки, есть платформы, которые стоят на дне сваями. Это миллиарды в эквиваленте евро, долларов. Это десятки миллиардов — освоение полное такого месторождения. Платформа должна быть обязательно, другое дело — какой тип платформы. Это буровая платформа должна быть. У нас есть на 11 километров горизонтальный ствол на Сахалине, мы сделали самый большой, но вряд ли они пойдут по этому пути. Скорее всего, это будет, конечно, платформа, процентов на 95. Там все зависит от инфраструктуры. Вы посмотрите географически, где это место. Если там есть инфраструктура развитая, в том числе и нефтяная, то это будет дешевле кратно. Если это первое месторождение, то там всегда колоссальные вложения нужны», — добавил он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа в Черном море. Он отметил, что в результате нахождения нового месторождения и пересмотра прогнозов по другим запасам с 540 миллиардов кубометров до 652 миллиардо, общий размер турецких запасов газа в Черном море увеличился до 710 миллиардов кубометров.