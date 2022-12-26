Сбербанк продолжит экспансию на финансовые рынки Индии и Китая

Сбербанк сохраняет планы по расширению своего представительства на крупнейших рынках финансовых услуг Индии и Китая. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе традиционной пресс-конференции, посвященной итогам года.

«Китайский регулятор скрупулезно относится с документам. Мы отправили большой пакет и ждем обратной связи. Надеюсь, что к концу 2023 году нам удастся открыть филиал в Китае. Обычно это занимает 1,5-2 года», — сообщил Ведяхин.

Ранее в Сбере подтверждали переговоры с регулятором Китая об открытии филиала в стране и говорили о получении принципиального согласия с китайской стороны. При этом Александр Ведяхин указывал, что российский банк может осуществлять платежи в Китае и при отсутствии филиала, поэтому не считает этот вопрос ключевым в повестке.

Что касается Индии, то представительство Сбербанка уже работает в Нью-Дели. Тем не менее географическая целесообразность требует открытия офиса еще и в Мумбаи. Офис заработает, по прогнозам Сбера, в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и Резервный банк Индии работают над механизмом, который сможет обеспечивать двустороннюю торговлю между странами и станет альтернативой платежной системе SWIFT. Необходимость в этом возникла после того, как Евросоюз отключил ряд российских банков от сервисов обмена финансовыми сообщениями.