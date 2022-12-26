Финансист Исаков допустил рост цен на российскую нефть в обозримом будущем

В скором времени цены на российскую нефть могут вырасти. В том числе топливо из РФ может продаваться выше установленного потолка цен. Таким прогнозом с «Лентой.ру» поделился директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

«Спрос на нефть будет расти. Она будет основой мировой энергетики еще минимум несколько десятилетий. В то же время объем предложения нефти может сократиться, роль в этом процессе могут сыграть недостаточные инвестиции в будущую добычу топлива.

Исаков также уточнил, что есть и тактические факторы, которые могут привести к росту цен на российскую нефть.

«Это прекращение распродажи нефти из стратегических резервов США и ослабление ковидных ограничений в Китае», — отметил Исаков.

Ранее первый зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что ослабление курса рубля по отношению к мировым валютам в декабре 2022 года связано со снижением цен на нефть. В декабре цена на нефть марки Brent уменьшилась с $90 до $84 за баррель. В прошлый четверг на торгах Мосбиржи курс доллара превышал 72 рублей, евро –77 рублей.