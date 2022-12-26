Финансовый эффект от внедрения ИИ в Сбере в 2022 году составил более 230 млрд рублей

В Сбере оценили финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в 2022 году, который составил более 230 млрд рублей.

В Сбере используют ИИ для создания новых продуктов, улучшения клиентского опыта и развития клиентоцентричного подхода. Новые технологии помогают сотрудникам банка принимать широкий спектр решений на всех уровнях управления. В Сбере отметили, что ИИ уже превосходит человека в таких вопросах, как построение маршрута инкассации.

«За последние несколько лет Сбер прошел путь от точечного применения искусственного интеллекта к его массовому внедрению. Банк уже во многом трансформировался в AI Native организацию. Мы поставили искусственный интеллект на службу нашим клиентам и сегодня на собственном опыте видим: нет такого процесса, который искусственный интеллект не мог бы сделать более эффективным. И мы четко понимаем: тот уровень качества, на котором сейчас находятся наши продукты и услуги, бесшовность и легкость клиентских путей, высокая скорость, надежность и безопасность всех наших сервисов возможны только при использовании искусственного интеллекта», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В Сбере отметили, что в 2023 году банк собирается ускорить развитие ИИ во всем периметре, прежде всего в таких направлениях, как персональные предложения, кредитование, здравоохранение, оптимизация процессов и кибербезопасность.