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РИА Новости: российские судовладельцы начали искать способы страхования морских судов

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Российские судовладельцы начали искать способы наладить страхование морских судов. Это произошло после введения западных санкций, которые запретили иностранным компаниям страховать российские танкеры. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источники. В агентстве уточнили, что таким способом может стать создание в России особых морских клубов.

«В настоящее время в России есть только один страховщик, который может обеспечить страхование ответственности владельцев судов и один перестраховщик – «Российская национальная перестраховочная компания». Речь о так называемом морском ОСАГО. Без него выйти в приличное место куда-то в море нельзя. И есть риски, что в этом случае, «если что-то пойдет не так», судовладельцы могут пострадать. Поэтому нужны морские клубы – так называемые общества взаимного страхования», — сказал один из источников агентству.

Второй источник указал на необходимость предоставления госгарантий судовладельцам.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», почти 20 нефтяных танкеров не могут пройти через пролив Босфор и Дарданеллы из-за требований властей Турции к владельцам судов предоставить подтверждение полного покрытия страховок после введения предельных цен на российскую нефть.

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