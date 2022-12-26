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Закачка газа в хранилища Европы достигла рекорда и вдвое превысила отбор

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Global Look Press

Объем газа, закачиваемого в подземные хранилища ЕС (ПХГ), к концу прошлой недели вдвое превысил уровень отбора из них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Согласно информации агентства, 23 декабря отбор составил 169 млн куб. м, а закачка в них — 158 млн куб. м. В субботу, 24 декабря — 91 млн куб. м и 206 млн куб. м. соответственно.

С начала отопительного сезона (14 ноября) страны Евросоюза выкачали из хранилищ 15,21 млрд куб. м газа. Отмечается, что суммарный отбор газа из ПХГ на 41 день с момента достижения максимума их заполнения на 35% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Вице-премьер России Александр Новак ранее прогнозировал, что цена газа в Европе в ближайшее время останется высокой, вернуться на показатели начала 2021 года в $200-250 за 1 тыс. кубометров не удастся. Он отметил, что стоимость топлива во многом будет зависеть от температуры в зимний сезон, однако «в ближайшей перспективе цены останутся высокими из-за дефицита».

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