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Минэкономразвития обсуждает с Минфином вопрос введения нулевого НДС для туроператоров

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что вопрос введения нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров обсуждается с Минфином. Об этом сообщает ТАСС. Ранее нулевой налог был введен для гостиниц.

«НДС по туроператорам — проблема есть, с Минфином обсуждаем», — заявил министр.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что кабмин РФ поддержал введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. По словам Чернышенко, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», для инвесторов, стоящих и предоставляющих в аренду и управление туробъекты, будет введена нулевая ставка НДС. Предполагается, что она будет действовать пять лет с момента ввода объектов в эксплуатацию, в том числе и после реконструкции. Кроме этого, получить льготный НДС смогут владельцы уже существующих гостиниц и других средств размещения. Льгота будет действовать до 30 июня 2027 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки российского бизнеса. В частности, было принято решение ввести мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса с 10 марта и до конца года. Также правительство получит дополнительные полномочия, чтобы быстрее принимать решения, касающиеся лекарств.

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